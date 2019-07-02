У Відні почалося засідання міністрів ОПЕК+

У штаб-квартирі ОПЕК у Відні у вівторок розпочалося шосте спільне міністерське засідання країн-членів ОПЕК та інших країн, які дотримуються нафтового пакту про скорочення видобутку (включаючи Росію).

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Засідання у форматі "ОПЕК і не-ОПЕК", який отримав назву ОПЕК+, проходить на другий день після зустрічі міністрів Організації країн-експортерів нафти.

У ході 176-го засідання Конференції ОПЕК у понеділок було прийнято рішення про продовження нинішнього рівня видобутку нафти протягом наступних 9 місяців.

Таким чином, в ОПЕК підтримали продовження "віденської угоди", укладеної між членами ОПЕК та нечленами ОПЕК (включаючи Росію) у грудні минулого року і дія якої завершилася 30 червня 2019 року. Угода передбачала скорочення видобутку нафти країнами картелю та країнами-нечленами ОПЕК в загальному обсязі 1,2 млн барелів на добу (0,8 та 0,4 млн б/д відповідно), у порівнянні з рівнем жовтня 2018 р., з метою запобігання перевидобутку нафти та уникнення падіння цін.

Крім того, під час Конференції ОПЕК було погоджено проект Хартії про безстрокове співробітництво з країнами-нечленами ОПЕК.

Очікується, що у вівторок продовження дії домовленості від 7 грудня 2018 р. про скорочення видобутку на 1,2 млн б/д схвалять і країни, які не входять в нафтовий картель. Крім того, під час 6-го міністерського засідання "ОПЕК і не-ОПЕК" планується схвалити Хартію про безстрокове співробітництво, проект якої напередодні схвалили й міністри ОПЕК.

У понеділок продовження дії угоди про скорочення видобутку нафти також було підтримано під час засідання Спільного міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ , який займається контролем виконання угоди про скорочення нафтовидобутку.