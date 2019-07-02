Швейцарія заблокувала 60 мільйонів франків у справі про розкрадання в Нафтогазі

"У Швейцарії знайшлася частина коштів, імовірно незаконно виведених з України колишнім керівництвом державної компанії "Нафтогаз України". Федеральна прокуратура у Берні повідомила, що розслідує справу за підозрою у відмиванні коштів "у зв'язку з імовірною розтратою коштів державного українського енергоконцерну "Нафтогаз". На даний момент у рамках відповідного кримінального провадження на рахунках у швейцарських банках заблоковано вже 60 мільйонів франків", - йдеться у повідомленні.

Федеральна прокуратура Швейцарії зазначає, що на даний момент у справі двоє підозрюваних, обидва - громадяни України. Одного з них підозрюють у відмиванні коштів, другого - у співучасті у відмиванні.

Як зазначається у публікації, цю інформацію Федеральна прокуратура надала, відповідаючи на запит DW про долю коштів на рахунках офшорної компанії з Британських Віргінських Островів, яку Генеральна прокуратура України вважає підконтрольною народному депутату Євгену Бакуліну. За даними слідства, на швейцарський рахунок цієї компанії було виведено $25 млн у період, коли Бакулін був головою Нафтогазу (2010-2014 роки). Номінальним бенефіціаром компанії, за цими ж даними, виступає дочка ексголови держкомпанії. Навесні 2018 року Євгена Бакуліна було оголошено у розшук. Його підозрюють у привласненні й розтраті майна, участі у злочинній організації і відмиванні грошей злочинного походження.

"Ідеться про роль Євгена Бакуліна у резонансній справі про "вишки Бойка". Так журналісти охрестили бурові установки, куплені 2011 року через підставних осіб і офшорні компанії для Чорноморнафтогазу - дочірньої компанії Нафтогазу. Скандальну справу назвали на честь тогочасного міністра енергетики і давнього близького соратника Бакуліна Юрія Бойка. Після втечі експрезидента України Віктора Януковича до Росії 2014 року слідчі Генпрокуратури встановили, що за бурові установки було переплачено $400 млн. Ці гроші, вочевидь, були виведені за кордон. Згідно з інформацією у судовому реєстрі, в рамках оборудки до Швейцарії, крім $25 млн, імовірно, виведених на рахунки Бакуліна, також було виведено $95 млн на рахунки офшорної компанії з Белізу. Бенефіціаром останньої слідчі вважають Януковича", - зазначається у публікації.

Повідомляється також, що контроль над рахунком, на який, за даними українських слідчих, було виведено $25 млн, мали діти Бакуліна. Про це свідчать і документи з судового реєстру Швейцарії, які є в розпорядженні DW. "Бакуліни та підконтрольна їм фірма з Британських Віргінських Островів позивалися у Швейцарії, аби розблокувати заморожені кошти і завадити передачі українським слідчим документів про банківські рахунки", - пише видання.

Як свідчать судові документи, бенефіціари вимагали у швейцарців не задовольняти запит української сторони про правову допомогу, стверджуючи, що рахунок не має жодного стосунку до батька. У разі ж задоволення українського запиту діти ексголови Нафтогазу просили зафарбувати чорним їхні імена і прізвища у документах, а документи, в яких згадується їхній батько, в жодному разі не передавати. Українську кримінальну справу проти Бакуліна його діти називають політично мотивованою.

Тим не менше, за даними видання, спершу Федеральний кримінальний суд у квітні 2019 року дав дозвіл на передачу Україні банківських документів і продовження арешту коштів. 16 травня таке рішення підтримав Федеральний суд. Тексти рішень є у розпорядженні DW. Судді встановили, що є достатньо підстав вважати, що інформація про швейцарський рахунок компанії дітей Євгена Бакуліна має стосунок до розслідування кримінальної справи проти депутата і ексголови Нафтогазу.

Утім, як свідчать судові документи, станом на серпень 2018 року, коли на кошти було накладено арешт на виконання рішення українського суду, на рахунку залишилося лише 329 тисяч доларів, 28 тисяч євро, 518 тисяч єн, а також цінні папери вартістю близько чотирьох мільйонів доларів. Інформацію про рух коштів на цьому рахунку буде передано в Україну на запит Генеральної прокуратури України, скерований швейцарським колегам більше року тому. "Запит про правову допомогу перебуває у стадії виконання", - повідомили DW у Федеральній прокуратурі Швейцарії.

Як зазначає видання, якщо банківські документи зі Швейцарії таки буде передано, вони можуть пролити світло на запитання, куди зникли сотні мільйонів, переплачені за "вишки Бойка".

Як повідомляв Укрінформ, Генпрокуратура розслідує заволодіння коштами Чорноморнафтогазу в сумі 3,2 млрд грн під час придбання двох самопідйомних бурових установок. Їх нібито придбали майже удвічі дорожче.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у слідства немає прямих доказів корупційної діяльності народного депутата з Опозиційного блоку, колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Бойка у справі щодо "вишок Бойка".

Одним із підозрюваних у справі є народний депутат-втікач Євген Бакулін. Він очолював Нафтогаз із березня 2010 року по березень 2014-го. У березні 2014 року його затримали за підозрою у розкраданні коштів в особливо великих розмірах у справі щодо бурових установок. Згодом Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу у сумі 10 млн грн.