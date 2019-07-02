Україна на 22 місці у рейтингу світових виробників молока

Україна займає 22 місце у рейтингу світових виробників молока і має всі шанси наростити свою частку у структурі світового експорту через прогнозований дефіцит сировини.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока, спираючись на дані IFCN.

"Очікується, що сьогоднішні найбільші регіони-експортери зможуть до 2040 року збільшити поставки молока лише на 36 млн т, при потребі 45 млн т. Тобто прогнозований дефіцит молока становитиме 9 млн. тонн, який потрібно буде закрити. Саме ці глобальні (потреби - ред.) світового молочного ринку, можуть забезпечити Україні значно вищий рівень експортної спроможності, а українським виробникам отримати можливість наростити експорт", - зауважили аналітики АВМ.

Нині Україна займає третє місце у світі по експорту казеїну, п’яте ― по експорту масла, восьме ― по експорту сухого збираного молока. Також Україна ― це другий найбільший постачальник масла до ЄС після Нової Зеландії.

"Попри прогнозований дефіцит, на глобальному ринку світове виробництво молока зростатиме. Так, до 2040 році воно складе 1282 млн т, що на 45% більше, порівняно з 2018 роком. При цьому кількість поголів’я збільшиться лише на 14%, до 427 млн гол. Очікується, що в зростанні виробництва не останню роль матиме підвищення рівня технологічності, що скоротить кількість самих ферм на 17% ― до 99 млн, проте зумовить підвищення кількості корів на фермі на 37%, до 4,3 гол. При цьому надої зростуть на 27% ― з 2,3 до 2,9 т в рік", - прогнозують у профільній асоціації.

Як зазначається в повідомленні, близько 70% із 1282 млн т молока, яке вироблятиметься в світі буде надходити на переробку, яка збільшиться на 388 млн т. В середньому її щорічне зростання складатиме 2,6%. Разом з тим, до 2024 року 83% молока буде споживатися за місцем його виробництва, хоча й поставки на зовнішні ринки збільшаться на 17%.

За даними аналітиків IFCN, світове споживання молочних продуктів до 2040 року зросте на 20% і становитиме близько 140 кг на душу населення.

Що стосується ціни на молоко, то, за оцінками експертів, вона зросте до 41 дол. за 100 кг.