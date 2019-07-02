Середня зарплата у травні становила 10 тисяч 239 гривень

Середня номінальна заробітна плата в Україні у травні 2019 року становила 10239 грн, що на 17,4% більше травневої минулорічної середньої зарплати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі на своїй сторінці у Facebook.

"Середня номінальна заробітна плата у травні 2019 становила 10239 грн, що у 2,5 раза вище рівня “мінімалки”. Відносно травня минулого року зарплата зросла на 17,4%", - йдеться в повідомленні.

Найвища середня заробітна плата в наступних сферах: фінансова та страхова діяльність - 18888 грн, виробництво фармацевтичних препаратів - 18888 грн, інформація та телекомунікації - 17120 грн, добувна промисловість - 15408 грн.

Серед регіонів по найвищій середній зарплаті лідирують: Київ - 15157 грн, Донецька обл. - 11391 грн, Київська обл. - 10776 грн та Дніпропетровська обл. - 10568 грн.

Як відомо, мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня зросла до 4173 в місяць, або до 25,13 гривень в погодинному розмірі.