Аналітики прогнозують коливання гривні до долара

Поточного тижня можливі коливання гривні до долара, готівковий долар у банках може торгуватися по 26,0/26,2 грн.

Про це йдеться в прес-релізі Альпарі, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо незначні коливання долара щодо гривні поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,0/26,2 грн", - йдеться в повідомленні.

В Альпарі зазначають, що минулого тижня курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному, на міжбанку він дещо зріс, на інших сегментах ринку знизився на 0,1-0,3%. Різноспрямована і незначна зміна курсів говорить про їхню рівновагу поблизу поточних рівнів.

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Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,27 грн до 26,18 грн (-0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрдилінг", за цей же час зросли з 26,170/26,190 до 26,175/26,195 (+ 0,02%). Дуже схоже на те, що пропозиція валюти на ринку перевищує попит на неї, особливо напередодні аукціону з розміщення ОВДП. І лише купівлі НБУ валюти для поповнення резервів не дають долару опуститися нижче 26,1 грн.