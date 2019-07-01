Відсьогодні в Україні можна будувати автоматизовані паркінги

Із 1 липня в Україні починають діяти нові державні будівельні норми, які дозволяють будувати автоматизовані парковки для автомобілів.

Про це нагадав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе у Facebook.

“Згідно з новими змінами у ДБН склад і площа приміщень, несучих конструкцій, кількість ярусів у автоматизованих гаражах визначається відповідно до завдання на проектування та залежить від особливостей і технічних можливостей застосовувати такі механізми”, - зазначив Парцхаладзе.

Він додав, що такі паркінги передбачають повну автоматизацію всіх процесів, контроль за якими здійснюється з диспетчерської кімнати, яка розташована на посадковому поверсі.

Парцхаладзе підкреслив, що оновлені ДБН передбачають також ряд заходів з забезпечення безпеки, зокрема весь персонал матиме доступ для техобслуговування на кожен ярус розміщення автомобілів та до кожного паркомісця.