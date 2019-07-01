У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні з 1 липня перерахують пенсії.

Про це інформують у ПФУ.

“Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з 1 липня 2019 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищено з 1497,00 грн до 1564,00 грн. В зв’язку з цим, органами Пенсійного фонду України буде проведений черговий перерахунок пенсій”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, перерахунку підлягатимуть, зокрема: мінімальні та максимальні розміри пенсій, доплата за понаднормативний стаж, передбачена ст. 28 закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), надбавка до пенсії за особливі заслуги відповідно до закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», підвищення відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій, мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.

У ПФУ також повідомляють, що буде переглянута надбавка до пенсії особам, які мають статус «Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР».

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Розмір цієї надбавки збільшиться з 185,30 грн до 193,60 грн.

Також зазначається, що перерахунок пенсій з 1 липня 2019 року органами Пенсійного фонду України буде проведений автоматично, а розмір підвищення пенсії кожній особі визначатиметься індивідуально.

Інформацію щодо механізму проведення перерахунку пенсій особи зможуть отримати в органах Фонду за місцем перебування на обліку.