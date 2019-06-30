Північна Македонія готова інвестувати в болгарську АЕС

Уряд Північної Македонії має намір взаємодіяти з Болгарією в будівництві АЕС «Белене».

Про це повідомив віце-прем'єр Північній Македонії Кочо Ангушев, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Проведений аналіз свідчить про те, що найбільш простим, дешевим і ефективним способом довгострокового забезпечення базисної енергією залишається взаємодія та безпосередня участь у будівництві АЕС «Белене» в Болгарії», - зазначив Ангушев.

Віце-прем'єр наголосив, що необхідність участі в будівництві АЕС у Болгарії продиктована дефіцитом енергоносіїв в Північній Македонії.

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Він зауважив, що в Болгарії ще не підготовлені остаточні варіанти пропозицій для іноземних інвесторів, тому передчасно говорити про конкретний формат участі Північної Македонії в будівництво АЕС «Белене».

Зараз Болгарія готує пропозиції для іноземних інвесторів, охочих укладати кошти в «Белене», спорудження якої було припинено кілька років тому. Відомо, що після відмови болгарської сторони від участі Росії в будівництві цієї АЕС Болгарія заплатила РФ штраф у розмірі понад 600 мільйонів євро.