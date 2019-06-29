"Північний потік-2" збудують в обхід Данії

Укрінформ
Компанія Nord Stream 2 AG відмовилася від прокладення газопроводу основним маршрутом через територіальні води Данії.

Про це інформує Deutsche Wellе.

“Компанія-оператор Nord Stream 2 AG відкликала свою заявку на прокладення газопроводу "Північний потік-2" через територіальні води Данії. Повідомлення про це в п'ятницю, 28 червня, розповсюдила прес-служба компанії. Як заявив глава Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, компанія вважала себе зобов'язаною зробити такий крок, оскільки за два роки, що минули після подачі заявки, уряд Данії не продемонстрував жодних ознак до прийняття рішення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про основний маршрут газопроводу, який мав пройти на південь від острова Борнгольм, що належить Данії. Як указується в повідомленні, у компанії є два альтернативні маршрути, один з яких має пройти на північний захід, а другий - на південний схід від острова. Вони будуть прокладені в міжнародних водах, тобто дозволу на будівництво від МЗС Данії не буде потрібно.

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Енергетичне агентство Данії заявило, що взяло до відома рішення Nord Stream 2. Пропоновані маршрути проходять поза територією Данії, тож можуть бути відхилені тільки з екологічних міркувань або можливих обмежень для судноплавства, підкреслили у відомстві.

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