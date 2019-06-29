"Північний потік-2" збудують в обхід Данії

Компанія Nord Stream 2 AG відмовилася від прокладення газопроводу основним маршрутом через територіальні води Данії.

Про це інформує Deutsche Wellе.

“Компанія-оператор Nord Stream 2 AG відкликала свою заявку на прокладення газопроводу "Північний потік-2" через територіальні води Данії. Повідомлення про це в п'ятницю, 28 червня, розповсюдила прес-служба компанії. Як заявив глава Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, компанія вважала себе зобов'язаною зробити такий крок, оскільки за два роки, що минули після подачі заявки, уряд Данії не продемонстрував жодних ознак до прийняття рішення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про основний маршрут газопроводу, який мав пройти на південь від острова Борнгольм, що належить Данії. Як указується в повідомленні, у компанії є два альтернативні маршрути, один з яких має пройти на північний захід, а другий - на південний схід від острова. Вони будуть прокладені в міжнародних водах, тобто дозволу на будівництво від МЗС Данії не буде потрібно.

Енергетичне агентство Данії заявило, що взяло до відома рішення Nord Stream 2. Пропоновані маршрути проходять поза територією Данії, тож можуть бути відхилені тільки з екологічних міркувань або можливих обмежень для судноплавства, підкреслили у відомстві.