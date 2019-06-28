Трамп і Меркель обговорили підтримку реформ в Україні

Серед питань, які Дональд Трамп обговорив на зустрічі з Ангелою Меркель на саміті G20, була необхідність допомоги Україні в реалізації економічних реформ.

Про це повідомили в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні президент зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити широке коло питань. Зокрема, загрозливу діяльність Ірану на Близькому Сході, стабілізацію Лівії та регіону Сахель, а також підтримку економічних реформ в Україні", - зазначили в Білому домі.

Крім того, повідомляється, що обидва лідери розглянули нинішній стан переговорів США й Китаю, а також необхідність встановлення "справедливих стандартів" для глобальної торгівлі.

Як повідомляв Укрінформ, у японському місті Осака в п'ятницю розпочався саміт лідерів країн G20, який триватиме два дні. Українське питання на саміті обговорювалося, зокрема, на зустрічі президентів Трампа й Путіна. При цьому сторони не розголошують деталей переговорів.

Фото: spiegel.de