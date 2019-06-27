В Укренерго повідомили, скільки блоків ТЕС не можуть бути задіяні для балансування

В об'єднаній енергосистемі України загалом 17 енергоблоків не можуть бути задіяні для балансування через проведення ремонтів чи відсутність вугілля.

Про це інформує пресслужба ДП "НЕК "Укренерго" у Facebook.

"Укренерго продовжує інформувати про наявність резервів для балансування енергосистеми України... Збільшилася з 5 до 6 кількість енергоблоків ТЕС, що перебувають в аварійному ремонті. Також, збільшилася з 10 до 11 кількість енергоблоків ТЕС, які не можуть бути задіяні в роботі/резерві через відсутність вугілля", - йдеться у повідомленні.

Станом на 27 червня, відповідно до добового графіку навантаження передбачався в холодному резерві (не завантажені готові до роботи енергоблоки) один енергоблок Добротвірської ТЕС потужністю 100 МВт.

О 10:04 його запустили в роботу за диспетчерською командою для балансування енергосистеми. Наразі в холодному резерві немає жодного енергоблоку.

Гарячі резерви ТЕС (недовантажені енергоблоки) відповідно до добового графіку навантаження на 12:00 складають 683 МВт.

Як повідомлялося, 21 червня Укренерго заявило про те, що в енергосистемі склалася загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва та споживання електроенергії. За останні два тижні в Україні зафіксовані рекордні показники температури повітря, при цьому пік споживання потужності становив 17 935 МВт.

За 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшились майже на 10%.

Укренерго попереджало, що при подальшому підвищенні температури, збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт та відсутності палива на теплових станціях в енергосистемі складеться надзвичайна ситуація. Наголошувалося, що в таких випадках можуть бути застосовані графіки аварійного вимкнення для забезпечення цілісності енергосистеми.

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Вирішити питання може прискорення виведення з ремонтів Трипільської, Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» та Слов’янської ТЕС «Донбасенерго» або ж включення у роботу газомазутних блоків ТЕС. Крім цього, необхідно забезпечити стабільність постачання вугілля, зокрема на Криворізьку та Луганську ТЕС «ДТЕК Енерго». Із цього приводу Укренерго вже звернулося до РНБОУ з відповідним листом.