Європейські інвестиції до Карпатського регіону є ключовим завданням - Парубій

Залучення європейських інвестицій до Карпатського регіону, найближчого до Євросоюзу, є одним із ключових завдань для влади.

Про це 26 червня в Трускавці під час дискусії «Карпатський прорив. Партнерство заради розвитку» в рамках IV Форуму місцевого розвитку поінформував голова Верховної Ради України Андрій Парубій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Залучення масштабних інвестицій власне до Карпатського регіону. Бо Карпатський регіон найближчий до ЄС, він може і має бути тим майданчиком більш тісної співпраці і залучення європейських коштів. І це одне з ключових завдань, яке стоїть перед нами сьогодні», - сказав він.

Парубій нагадав, що кілька місяців тому Кабмін затвердив загальну концепцію розвитку українських Карпат, на черзі – детальна концепція, ухвалення якої очікується у вересні-жовтні.

«Зараз і в суспільстві, і в органах влади триває обговорення, який шлях розвитку мають обрати карпатські території. Шлях соціального захисту чи шлях економічного розвитку. Ми повинні знайти «золоту середину», щоб забезпечити високі соціальні стандарти, але водночас і сприяти максимальному притоку в регіон інвестицій», – заявив Парубій.

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Він виділив ключові етапи в розвитку гірських територій. На його думку, це створення сучасної інфраструктури, насамперед будівництво якісних доріг, розвиток туристичної сфери та підтримка екологічних проектів.

«Карпати стають все привабливішими для туриста, і не лише для українського. Основою цього є не лише мальовничі Карпатські гори, а й унікальні народні традиції, мистецтво та ремесла, які збереглися на наших землях», – додав Парубій.