Україна ввела антидемпінгове мито на плоский прокат з РФ та Китаю

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення для захисту українських товаровиробників плоского прокату, зокрема було вирішено застосувати антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товарів походженням з Російської Федерації та Китаю строком на 5 років.

Про це повідомляється на сайті Мінекономрозвитку.

"26 червня відбулось засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, на якому розглядались питання захисту українських товаровиробників від зростаючого та недобросовісного імпорту. Зокрема обговорювались необхідні обмежувальні заходи щодо імпорту товарів в Україну. Так, комісія розглянула результати проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки. Для захисту українського виробника плоского прокату було вирішено застосувати антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товарів походженням з Російської Федерації та Китаю строком на 5 років", - йдеться в повідомленні.

Для виробників, експортерів товару з РФ визначено ставку антидемпінгового мита на імпорт в Україну на рівні 47,57%, а для виробників, експортерів з Китайської Народної Республіки – 22,78%.

Також комісія заслухала інформацію про результати перегляду та продовження спеціальних заходів щодо імпорту в Україну гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів незалежно від країни походження. Під час розгляду питання члени комісії дійшли висновку, що встановлений період застосування спеціальних заходів для українського виробника виявився недостатнім і тому його слід продовжити строком на 3 роки.

Також визначено розмір ставки спеціального мита для гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів, з урахуванням лібералізації щодо імпорту в Україну. Так, з дня набрання чинності рішення комісії, ставка спеціального мита становитиме 11,22%, через 12 місяців з дня їх продовження – 10,66%, через 24 місяці – 10,13%.

Також комісія вирішила не порушувати перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну (ДВП) мокрого способу виробництва походженням з Республіки Білорусь у зв’язку із закінченням строку їх застосування. Окрім того на цій же підставі припинити процедуру перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деревоволокнистих плит з Білорусії.

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Як відомо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі є оперативним органом державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. До складу комісії входять представники органів виконавчої влади в Україні. Персональний склад комісії затверджується Кабінетом міністрів України за поданням голови комісії.