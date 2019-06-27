Ціни на нафту зменшуються в очікуванні результатів G20 та ОПЕК +

Нафта подешевшала у четвер після більш ніж 2-відсоткового зростання напередодні. Учасники ринку очікують рішень, які будуть прийняті на саміті G20 та міністерській зустрічі альянсу ОПЕК +.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля вересневої нафти Brent склала $65,42 (-0,41%). Барель серпневої нафти WTI торгувався по $59,14 (-0,40%). Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $65,69 і $59,38 відповідно.

У ході попередніх торгів ціни на нафту піднялися більш ніж на 2% на даних про зниження комерційних запасів нафти в США на 12,8 млн бар. Це найглибше тижневе падіння з вересня 2016 р.

Чистий імпорт нафти в США впав минулого тижня на 1,2 млн бар./добу (б/д). Загальний обсяг експорту нафти збільшився до 3,8 млн б/д і побив лютневий рекорд у 3,6 млн б/д.

Водночас трейдери стурбовані тим, що саміт G20, який пройде в Японії 28-29 червня, не призведе до знакових рішень в області полегшення міжнародної торгівлі. Певна нервозність спостерігається і щодо рішень, які можуть бути прийняті на саміті альянсу ОПЕК + (1-2 липня, Відень). Зокрема, чи буде продовжена угода про обмеження нафтовидобутку, реалізація якої розпочалася у січні цього року.

Президент США Дональд Трамп зустрінеться на полях саміту G20 з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб домогтися прориву в переговорах з припинення торговельної війни між двома найбільшими економіками світу. Вона вже призвела до уповільнення глобального економічного зростання.

Трамп заявив 26 червня, що угода можлива, але також натякнув на «план B», який включатиме різке скорочення ділових зв'язків США з Китаєм.

Через день після закінчення саміту G20 міністри нафти і енергетики країн-учасниць ОПЕК зберуться 1 липня у Відні, щоб обговорити продовження угоди ОПЕК +. Наступного дня до них приєднаються нерезиденти картелю, які підтримали пакт про скорочення нафтовидобутку.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 65,41 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 65,47 долара за барель, що на 22 цента нижче за рівень закриття торгів ($65,69).