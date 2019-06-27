Зеркаль обговорила співпрацю в енергетиці з делегацією США

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль обговорила з американською делегацією співпрацю в енергетичній сфері, зокрема забезпечення постачання та транспортування енергоносіїв.

Про це повідомляє прес-служба МЗС за результатами зустрічі Зеркаль з американською делегацією на чолі з першим заступником помічника державного секретаря США з енергетичних ресурсів Кентом Логсдоном.

"У ході зустрічі був обговорений комплекс питань українсько-американського співробітництва в енергетичній сфері, посилення енергетичної безпеки України, включаючи реагування на зовнішні виклики, продовження реформування української енергетичної галузі, вдосконалення українського законодавства в контексті реалізації євроінтеграційного курсу нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в МЗС, окрему увагу було приділено регіональним питанням, пов’язаним з забезпеченням постачання та транспортуванням енергоносіїв.

Зеркаль подякувала за послідовну та принципову підтримку України з боку США.

Сторони підкреслили налаштованість на подальше зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства, зокрема в енергетичній сфері.