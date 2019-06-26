Борг контрагентів перед Нафтогазом за тиждень зменшився на 1,5%

Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України».

«Станом на 25 червня 2019 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» становить близько 39,7 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 403 млн грн (1%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств становить близько 24,6 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 545 млн грн (2,2%)», - йдеться в повідомленні.

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 35,5 млрд грн, з них за 2019 рік — 13,5 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 381 млн грн (1,1%). Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (6,9 млрд грн), Дніпропетровської (6,7 млрд грн), Харківської (4,2 млрд грн) областей та м. Києва (3,4 млрд грн).

Сумарна заборгованість за газ підприємств-боржників, що виробляють електроенергію (ТЕЦ) у порівнянні з минулим тижнем зменшилась на 22 млн грн (0,5%) та становить близько 4,205 млрд грн. Найбільша сумарна прострочена заборгованість — у ПрАТ Харківська ТЕЦ-5 (1 550 млн грн), ДП Сєвєродонецька ТЕЦ (477 млн грн), ПАТ Кримтеплоелектроцентраль (364 млн грн), АТ Херсонська ТЕЦ (348 млн грн), АТ Дніпровська теплоелектроцентраль (338 млн грн), ДП Зуївська експериментальна ТЕЦ (219 млн грн), ПРАТ Білоцерківська ТЕЦ (213 млн грн) та ПАТ Одеська ТЕЦ (201 млн грн). Загальна заборгованість цих восьми підприємств становить близько 88% від сумарної заборгованості.

Із регіональних газопостачальних підприємств, сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» за природний газ яких становить близько 24,6 млрд грн, найбільшу прострочену заборгованість мають 6 споживачів: ТОВ Київоблгаз Збут (2 381 млн грн), ТОВ Одесагаз-Постачання (2 368 млн грн), Дніпропетровськгаз Збут (2 320 млн грн) ТОВ Харківгаз Збут (2 317 млн грн), ПАТ Донецькоблгаз (2 273 млн грн) та ТОВ Львівгаз Збут (1 613 млн грн).

Заборгованість прямих промислових споживачів у порівнянні з минулим тижнем зменшилася на 3,4 млн грн (0,1%) та становить близько 2,867 млрд грн. Із промислових підприємств, яким Нафтогаз постачає або постачав газ, найбільша сумарна заборгованість залишається у Одеський припортовий завод (1 518 млн грн), ПАТ Лисичанський склозавод «Пролетарій» (833 млн грн).