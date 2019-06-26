Клієнтам з ID-картками готують зміни під час обслуговування у банках - НБУ

Національний банк та Державна міграційна служба України домовилися про комплексний перегляд нормативних документів, що регулюють процеси ідентифікації та верифікації клієнтів фінансових установ із використанням ID-карток.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"З метою впровадження інноваційних підходів та розвитку цифрових технологій Національний банк та Державна міграційна служба України домовилися про комплексний перегляд нормативних документів, що регулюють процеси ідентифікації та верифікації клієнтів фінансових установ з використанням ID-карток", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку вважають, що після внесення відповідних змін банки зможуть не лише зчитати інформацію з чіпу ID-картки, але і упорядкувати правила її зберігання та обробки в електронному вигляді. Це дасть можливість значно зекономити час клієнтів на отримання банківських послуг та зробить їх доступнішими для громадян.

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Як відомо, українські фінансові установи повинні здійснювати обслуговування громадян за паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Водночас ID-картка використовується в Україні нарівні з попереднім зразком паспорту громадянина України у формі книжечки (зразка 1994 року), що видавався громадянам раніше. ID-картка є самодостатнім посвідченням особи, тож використання такого документу жодним чином не обмежує можливості українців щодо користування банківськими або іншими послугами. Зараз у банках і небанківських фінансових установах триває процес обладнання відділень та терміналів зчитувачами інформації з ID-карток. У подальшому використання зазначених пристроїв дасть можливість цим установам: автоматизувати процеси ідентифікації та верифікації клієнтів, значно скоротити час обслуговування клієнтів, зменшити паперовий документообіг та мінімізувати вплив людського фактора.

Загалом дані з чіпу ID-картки уже можна зчитати за допомогою звичайних POS-терміналів, які встановлені у відділеннях банків. Ця опція є у стандартному меню вказаних пристроїв.