Аномальна спека сприяє розмноженню шкідників на полях – Держспоживслужба

Аномальна спека сприяє розмноженню шкідників на полях.

Про це повідомляє прес-служба Держспоживслужби.

«У другій декаді червня в Україні утримувалася суха та спекотна погода. Максимальна температура повітря підвищувалася до 35°С тепла, на поверхні ґрунту — до 56°С тепла. Тривалий вплив високих температур призвів до виснаження рослин та сприяв живленню шкідників», — ідеться в повідомленні.

За даними Держспоживслужби, в посівах зернових колосових культур триває шкідлива діяльність личинок клопа шкідливої черепашки, за чисельності 0,2-2, в осередках Запорізької, Кіровоградської, Херсонської областей до 4 екз. на кв.м. Фітофагом в середньому пошкоджено 1-6% рослин.

Колоскам зернових культур також завдають шкоди хлібні жуки та жужелиця (чисельністю 0,5-2, в осередках від 3 до 6 екз. на кв.м, які пошкодили від 1 до 10% колосків), злакова попелиця (заселено 4-12, макс. 20% рослин), пшеничний трипс(заселено 3-22, осередково до 48% рослин за чисельності 1-9, макс. 20 екз. на кожний), інші фітофаги. З огрубінням зерна озимих культур попелиці перелітають на ярі зернові та злакові бур'яни.

В південних та центральних областях триває літ сірої зернової совки, відкладання ними яєць та відродження їх гусениць, які за чисельності 0,5-1, в осередках 3,5 екз. на кв.м пошкодили від 3 до 7% колосків в господарствах Донецької, Кіровоградської та Херсонської областей. У Тернопільській області відмічено шкідливу діяльність пшеничного комарика, личинки якого заселили до 5% рослин.