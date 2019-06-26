Нафта дорожчає через зниження запасів у США

Ціни на нафту зростають в середу більш ніж на 1% і досягли найвищої позначки майже за місяць, оскільки запаси нафти в США впали сильніше, ніж очікували аналітики.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

За словами експерта, в центрі уваги ринку залишається ситуація навколо Ормузької протоки, «оскільки Іран здатний, принаймні, на деякий час, спровокувати перебої у поставках нафти з регіону».

Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,96 (на 1,48%) - до $ 66,01 за барель. У вівторок їх ціна виросла на $ 0,19 (на 0,29%), склавши на закриття $ 65,05 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) піднімаються на $ 1,12 (на 1,94%) - до $ 58,95 за барель. Тим часом за підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на $ 0,07 (на 0,12%) і завершила день на позначці $ 57,83.

Американський інститут нафти (API) повідомив напередодні, що резерви нафти в країні за минулий тиждень впали на 7,55 млн барелів. При цьому запаси бензину скоротилися на 3,2 млн барелів, у той час як дистилятів - виросли на 160 тис. барелів. Інститут отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.

Міністерство енергетики США опублікує офіційні дані про зміну обсягів запасів палива в країні пізніше в середу. Аналітики, опитані S & P Global Platts, в середньому очікують зниження резервів нафти на 2,8 млн барелів, бензину та дистилятів - на 1,1 млн барелів.

Ціна нафтових контрактів на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) в середу збільшилася на 1,7% - до 447,5 юаня за барель.

У фокусі уваги ринку продовжує залишатися ситуація на Близькому Сході і ризики того, що між США і Іраном може початися військовий конфлікт.

Президент США Дональд Трамп у вівторок зробив новий словесний випад на адресу Ірану, пригрозивши країні знищенням, якщо Тегеран нападе на "що-небудь американське".

Конфлікт між країнами загострився після того, як Іран минулого тижня збив американський безпілотник в Перській затоці. Раніше ж Вашингтон звинуватив Тегеран у нападах на нафтові танкери поблизу затоки, що підсилили страхи інвесторів про майбутнє поставок сировини через одну з головних нафтових артерій у світі - Ормузьку протоку.

В спробі заспокоїти ринок глава Saudi Aramco сказав у вівторок, що компанія зможе задовольнити потреби своїх клієнтів завдяки досвіду і наявності додаткових резервних потужностей.

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Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 65,19 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 65,06 долара за барель, що на 58 центів вище за рівень закриття торгів ($ 64,28).