Нафта дорожчає через зниження запасів у США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
За словами експерта, в центрі уваги ринку залишається ситуація навколо Ормузької протоки, «оскільки Іран здатний, принаймні, на деякий час, спровокувати перебої у поставках нафти з регіону».
Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,96 (на 1,48%) - до $ 66,01 за барель. У вівторок їх ціна виросла на $ 0,19 (на 0,29%), склавши на закриття $ 65,05 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) піднімаються на $ 1,12 (на 1,94%) - до $ 58,95 за барель. Тим часом за підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на $ 0,07 (на 0,12%) і завершила день на позначці $ 57,83.
Американський інститут нафти (API) повідомив напередодні, що резерви нафти в країні за минулий тиждень впали на 7,55 млн барелів. При цьому запаси бензину скоротилися на 3,2 млн барелів, у той час як дистилятів - виросли на 160 тис. барелів. Інститут отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.
Міністерство енергетики США опублікує офіційні дані про зміну обсягів запасів палива в країні пізніше в середу. Аналітики, опитані S & P Global Platts, в середньому очікують зниження резервів нафти на 2,8 млн барелів, бензину та дистилятів - на 1,1 млн барелів.
Ціна нафтових контрактів на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) в середу збільшилася на 1,7% - до 447,5 юаня за барель.
У фокусі уваги ринку продовжує залишатися ситуація на Близькому Сході і ризики того, що між США і Іраном може початися військовий конфлікт.
Президент США Дональд Трамп у вівторок зробив новий словесний випад на адресу Ірану, пригрозивши країні знищенням, якщо Тегеран нападе на "що-небудь американське".
Конфлікт між країнами загострився після того, як Іран минулого тижня збив американський безпілотник в Перській затоці. Раніше ж Вашингтон звинуватив Тегеран у нападах на нафтові танкери поблизу затоки, що підсилили страхи інвесторів про майбутнє поставок сировини через одну з головних нафтових артерій у світі - Ормузьку протоку.
В спробі заспокоїти ринок глава Saudi Aramco сказав у вівторок, що компанія зможе задовольнити потреби своїх клієнтів завдяки досвіду і наявності додаткових резервних потужностей.
Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 65,19 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 65,06 долара за барель, що на 58 центів вище за рівень закриття торгів ($ 64,28).