АЕС України минулої доби виробили 199 мільйонів кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 25 червня 2019 року, вироблено 199,36 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 25 червня, станціями вироблено 199,36 кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

26 червня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 106-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 24-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 33-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 42-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 214-а доба середнього планового ремонту.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 820 МВт, РАЕС – 1790 МВт, ЮУАЕС – 1690 МВт, ХАЕС – 985 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.