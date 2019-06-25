Вклади фізосіб у банках ФГВФО становлять майже 438 мільярдів

На 1 червня 2019 року сума вкладів фізичних осіб в банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб становила 437,8 млрд грн, що на 6,1 млрд грн менше порівняно з початком травня.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Сума вкладів фізичних осіб в банках - учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 червня 2019 року склала 437,8 млрд грн. Для порівняння - станом на 1 травня 2019 року цей показник був на рівні 443,9 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зазначають, що із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок червня 2019 року вклади у національній валюті становили 240,1 млрд грн, вклади в іноземній валюті – 197,8 млрд грн.

Повністю захищені вклади (у розмірі від 10 грн до 200 000 грн) 98,4% вкладників: на них поширюються гарантії Фонду. Що до суми вкладів, то повністю покриваються гарантіями Фонду 41,9%, або 183,2 млрд грн.

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Як відомо, при здійсненні виплат за вкладами в іноземній валюті вони перераховуються в гривню за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

Загальна кількість вкладників (одна фізична особа враховується стільки разів, скільки налічується банків, в яких вона має вклад) на 1 червня 2019 року становить 41,7 млн.

396,4 тис. вкладників мають вклади понад 200 тис. грн; загальна сума їхніх вкладів сягає майже 254,6 млрд грн.

На 1 червня 2019 року у банках - учасниках Фонду налічується 1,3 млн вкладників-ФОП, що становить 3,1% всіх вкладників. Сума їхніх коштів у банках становить 25,0 млрд грн, або 5,7% від загальної суми вкладів. З 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізичних осіб - підприємців.

Загалом сума можливого відшкодування за рахунок коштів Фонду станом на 1 червня 2019 року становить 262,5 млрд грн. На 1 червня 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 75 банків. Надходження від регулярного збору з цих банків протягом січня-травня 2019 року сягнули майже 1,8 млрд грн.

Загальна сума коштів, акумульованих Фондом на початок червня 2019 року, становила 8,7 млрд грн.