Віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко закликав ірландський бізнес до співпраці у сфері енергоефективності.

Про це він сказав під час виступу на щорічній Глобальній конференції з енергоефективності у Дубліні, яку проводить Міжнародне енергетичне агентство, повідомляється на сайті Мінрегіону.

«На сьогодні створено Фонд енергоефективності, стартував ринок енергоаудиторів, 41 місто, за фінансової підтримки міжнародних фінансових організацій, проводить модернізацію комунальних підприємств. Тож, в першу чергу, я запрошую ірландський бізнес до співпраці. Нас цікавлять новітні технології та інновації, адже інвестиційний потенціал і перспективи, які відкриваються зараз в Україні з реформою енергоефективності, колосальні», - наголосив Зубко.

За його словами, енергоефективність - це єдиний можливий шлях, який приведе Україну до успіху.

"Цим шляхом ми рухаємось спільно з нашими європейськими партнерами - Євросоюзом та урядом Німеччини, які нам допомагають від самого початку, з 2015 року - політично, технічно й фінансово", - зауважив Зубко.

За даними прес-служби, основними акцентами конференції є діджиталізація в енергоефективності, бізнес-інновації, моделі фінансування енергоефективних проектів та міжнародна співпраця. У рамках візиту заплановані зустрічі Зубка з міністром з питань комунікацій, клімату та навколишнього середовища Ірландії Річардом Брутоном і заступником міністра енергетики США Марком Веслі Менезесом.