ПРОЗОРРО позивається до Рахункової палати через результати аудиту

Державне підприємство “ПРОЗОРРО” оскаржує в Окружному адміністративному суді міста Києва висновки Рахункової палати України за результатами аудиту ефективності використання та розпорядження майном.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від ДП «ПРОЗОРРО» до Рахункової палати України щодо скасування окремих висновків рішення за результатами аудиту ефективності використання та розпорядження майном”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, позивач оскаржує висновки Рахункової палати України щодо відшкодування зайво отриманих у 2016-2017 роках та I півріччі 2018 року генеральним директором ДП «ПРОЗОРРО» Василем Задворним квартальних премій та винагороди, неправомірного збільшення підприємством первісної вартості нематеріальних активів, порушення порядку виправлення помилок у фінансовій звітності підприємства за 2016 рік та інші.

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ДП «ПРОЗОРРО» також просить суд долучити Міністерство економічного розвитку і торгівлі як третю особу без самостійних вимог щодо предмета спору.

Зазначається, що нині суд досліджує матеріали позову, вирішується питання про відкриття провадження у справі.