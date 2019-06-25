Погодили ветсертифікат для експорту колагену з України до Туреччини
Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.
«Компетентні органи України та Турецької Республіки погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту колагену призначеного для споживання людиною з України до Турецької Республіки».
Зазначається, що інформація буде корисною для українських постачальників виробників колагену, які зацікавлені в експорті товарів до Турецької Республіки.
Як відомо, компетентними органами України та Турецької Республіки також погоджено ветеринарний сертифікат на експорт домашніх кіз та овець призначених для розведення з України до Турецької Республіки (2013) та ветеринарний сертифікат здоров’я для свіжого, охолодженого, замороженого м’яса в тушах/м’яса обвалки великої рогатої худоби, призначеного для імпорту до Туреччини з України (2018).