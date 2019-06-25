Погодили ветсертифікат для експорту колагену з України до Туреччини

Для експорту з України до Турецької Республіки колагену, призначеного для споживання людиною, компетентні органи України та Турецької Республіки погодили міжнародний ветеринарний сертифікат.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

«Компетентні органи України та Турецької Республіки погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту колагену призначеного для споживання людиною з України до Турецької Республіки».

Зазначається, що інформація буде корисною для українських постачальників виробників колагену, які зацікавлені в експорті товарів до Турецької Республіки.

Як відомо, компетентними органами України та Турецької Республіки також погоджено ветеринарний сертифікат на експорт домашніх кіз та овець призначених для розведення з України до Турецької Республіки (2013) та ветеринарний сертифікат здоров’я для свіжого, охолодженого, замороженого м’яса в тушах/м’яса обвалки великої рогатої худоби, призначеного для імпорту до Туреччини з України (2018).