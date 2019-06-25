Торік витрати на лікарняні зросли майже на 28% - Фонд соціального страхування

Минулого року кількість витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності зросла на 27,7% порівняно з 2017 роком.

Про це повідомляє Фонді соціального страхування України (ФСС).

“Фонд соціального страхування України протягом 2018 року надав матеріальне забезпечення більше, ніж 2,5 млн застрахованих осіб. Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у порівнянні з 2017 роком збільшились на 1 679,4 млн грн, або на 27,7 відсотка. При цьому, загальна кількість днів тимчасової непрацездатності порівняно з 2017 роком збільшилась на 5,7 % і становить 37 759 242 дні”, - йдеться у повідомленні.

Також у ФСС виокремили найвагоміші причини росту загального числа днів тимчасової непрацездатності.

Серед таких, зокрема, збільшення рівня захворюваності працюючого населення, а саме - сезонних захворювань на грип та ГРВІ, зростання рівня захворюваності на серцево-судинні, онкологічні, цереброваскулярні захворювання, травми, туберкульоз, спалахи кору.

Також серед причин - збільшення кількості хворих, які направлені на відновлювальне лікування в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів, та кількості страхувальників, застрахованих осіб та категорій осіб, яким надається допомога по тимчасовій непрацездатності (працюють за цивільно-правовими угодами, працівники фермерських господарств та ФОП).

“Зокрема, станом на сьогодні право на отримання допомог, страхових виплат, медичних і соціальних послуг за рахунок коштів Фонду у разі настання страхових випадків мають 12,7 млн осіб. За останні два роки кількість застрахованих осіб зросла на 2,3 млн”, - наголошують у ФСС.

Також у відомстві як причину зростання кількості лікарняних виокремлюють недостатній контроль за станом експертизи тимчасової непрацездатності в закладах охорони здоров’я.

“За результатами перевірок фахівцями Фонду виявлено недоліки та упущення в організації та якості експертизи тимчасової непрацездатності в закладах охорони здоров’я і, як наслідок, наявність порушень у видачі (продовженні) листків непрацездатності, в тому числі необґрунтовану їх видачу (продовження)”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що під час проведення перевірок закладів охорони здоров’я у 2018 році виявлено, що 6 395 листків непрацездатності видано з порушеннями порядку видачі листків непрацездатності, що становить 3,6% від листків непрацездатності, які проаналізовані під час перевірок у закладах охорони здоров’я, у тому числі 2 789 – необґрунтовано виданих та продовжених, що становить 1,6% від усіх перевірених листків непрацездатності в закладах охорони здоров’я.

Окрім того, ФСС вважає причиною зростання кількості лікарняних збільшення кількості приватних закладів охорони здоров’я та лікарів, що провадять медичну практику як фізичні особи-підприємці, яким надано право видачі листків непрацездатності.

У відомстві нагадують, що Фонд соціального страхування України фінансує надання допомоги по тимчасовій втраті працездатності всім застрахованим (працевлаштованим) особам, починаючи з шостого дня лікарняного й до моменту одужання або встановлення інвалідності.

Розмір допомоги залежить від тривалості страхового стажу та складає від 50% (стаж до 3-х років) до 100% (стаж понад 8 років) середньоденної заробітної плати.