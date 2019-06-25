Попит на нові комерційні авто в ЄС у травні зріс на 8,5% - експерти

Продажі нових комерційних автомобілів у країнах Європейського Союзу збільшилися з початку року на 6,5% і за 5 місяців становили 1,1 млн одиниць.

Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

«У травні 2019 року реєстрації комерційних автомобілів в ЄС продовжували зростати (+8,5%), при цьому зростання відзначається п’ятий місяць поспіль. Попит був підтриманий у всіх сегментах, причому вантажні автомобілі і автобуси демонстрували найвище відсоткове зростання. П’ять найбільших ринків регіону внесли позитивний внесок в цей результат. Німеччина (+24,7%) і Франція (+12,6%) показали найсильніше зростання в минулому місяці», - йдеться в повідомленні.

В Укравтопромі зазначають, що з січня по травень 2019 року ринок комерційних автомобілів в ЄС зріс на 6,5%, досягши 1,1 мільйона нових автомобілів. Німеччина показала зростання реєстрацій на 14,7%, за нею слідували Великобританія (+7,9%), Франція (+7,7%), Італія (+3,9%) і Іспанія (+3,3%).

Минулого місяця попит на нові легкі комерційні автомобілі (LCV) в ЄС збільшився на 5,8% в порівнянні з травнем минулого року. За п’ять місяців цього року реєстрація нових LCV виросла на 5,9% і досягла 908 291 проданих автомобілів.

Попит на нові важкі вантажівки (HCV) від 16т і більше значно зріс в травні 2019 року (+21,2%) в порівнянні з травнем 2018 року – 31 910 зареєстрованих одиниць. З січня по травень 2019 року в Європейському Союзі було зареєстровано 143 694 важких вантажівки, що на 8,6% більше, ніж за той же період 2018 року.

Результати травня 2019 року показують, що попит на нові середні і важкі комерційні автомобілі (MHCV) більше 3,5 т значно зріс минулого місяця (+21,6%). За п’ять місяців 2019 року ринок вантажних автомобілів в ЄС розширився на 9,6%, склавши в цілому 176 548 одиниць.

У травні 2019 року кількість зареєстрованих нових середніх і важких автобусів (MHBC) більше 3,5 т в ЄС сильно зросла (+23,3%) після зниження протягом двох місяців поспіль. За п’ять місяців поточного року попит на нові автобуси продемонстрував скромне зростання (+4,2%), в основному завдяки сильним показникам сегмента в травні. Ринки Центральної Європи (+26,5%) внесли важливий внесок в цей позитивний результат, особливо з урахуванням того, що на трьох з п’яти найбільших ринків ЄС в 2019 році спостерігалося зниження реєстрацій.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Укравтопром, в Україні травневий ринок нових комерційних автомобілів збільшився на 6% відносно травневого показника минулого року і становив 1133 реалізованих авто. Всього за січень - травень 2019 року в Україні було зареєстровано 4,5 тис. нових вантажних і спеціалізованих автомобілів, що майже на 12% менше, ніж роком раніше.