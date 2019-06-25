Нафта дешевшає на тлі заяв Трампа щодо Ірану
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Серпневі ф'ючерси на Brent торгувалися на лондонській біржі ICE Futures на рівні $ 64,32 за барель, це на $ 0,54 (0,83%) нижче за рівень закриття торгів у понеділок. За попередню торговельну сесію Brent подешевшала на $ 0,34 (0,52%), до $ 64,86 за барель.
Серпневі ф'ючерси на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) торгувалися у $ 57,34 за барель, це на $ 0,56 (0,97%) нижче рівня закриття понеділка. За торги попереднього дня контракт подорожчав на $ 0,47 (0,82%), до $ 57,9 за барель.
24 червня президент США Дональд Трамп оголосив про введення санкцій проти керівника Ісламської Республіки Іран аятоли Алі Хаменеї і пообіцяв нові обмежувальні заходи відносно оточення аятоли.
«Наслідки нових заходів Вашингтона щодо Тегерана, ймовірно, будуть обмеженими для нафтового ринку, оскільки діючі санкції Штатів фактично повністю звели нанівець поставки іранської нафти», - зазначає аналітик по сировинному сектору Schneider Electric Роббі Фрейзер.
За словами експерта, в центрі уваги ринку залишається ситуація навколо Ормузької протоки, «оскільки Іран здатний принаймні на деякий час, спровокувати перебої в поставках нафти з регіону».
Увага трейдерів також спрямована на майбутню зустріч держав ОПЕК+, намічену на 1-2 липня.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 64,06 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,09 долара за барель, що на 9 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 64,18).