Маркарова: Україна веде активні переговори з МВФ про нову програму співпраці

Нова програма фінансування, переговори щодо якої Україна веде з МВФ, може бути укладена на три роки.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на міністра фінансів Оксану Маркарову.

Міністр зауважила, що чинна програма була укладена на період виборів. "У певному розумінні ця програма зробила те, що мала зробити", - сказала Маркарова.

"З огляду на те, що інвестори зацікавлені у внутрішніх облігаціях України, уряд, ймовірно, не буде продавати більше боргів на міжнародних ринках у 2019 році. Цього місяця було продано 1 млрд євро боргів. Ми вже бачимо, що перевищуємо бюджетні прогнози фінансування за рахунок місцевих позик", - зазначила глава Мінфіну.

Про які саме обсяги фінансування може йтися в новій програмі, Маркарова уточнювати не стала.