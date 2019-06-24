США готові підтримувати програми енергетичних реформ в Україні

Сполучені Штати Америки готові разом з міжнародними партнерами підтримувати програми енергетичних реформ в Україні.

Про це заявив заступник держсекретаря США з енергетичних питань Кент Логсдон, повідомляється на сторінці американського посольства у Twittter.

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“Під час зустрічей з представниками Світового банку та ЄС головний заступник керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Логсдон підкреслив готовність США підтримувати програми енергетичних реформ в Україні разом з міжнародними партнерами”, - зазначили у посольстві.