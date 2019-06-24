В Україні кількість ТЕС у ремонті скоротилася до чотирьох - Укренерго

Станом на ранок 24 червня кількість теплових електростанцій, які перебувають у ремонті, скоротилася з восьми до чотирьох, водночас до 10 зросла кількість блоків ТЕС, які стоять без палива.

Про це повідомила пресслужба ДП "НЕК "Укренерго".

"Станом на сьогодні кількість одиниць ТЕС у ремонті зменшилось з 8-ми до 4-х і становить 1610 МВт. Але водночас збільшилась до 10-ти кількість блоків, що стоять без палива", - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що резерви ТЕС відсутні, енергосистема України працює збалансовано, потреби у відключеннях споживачів не виникало.

"Енергосистема України наразі працює збалансовано, без необхідності застосування графіків обмежень та аварійного відключення споживачів. При цьому резерви потужності ТЕС відсутні. Це означає, що для покриття піків споживання Укренерго має лише існуючі резервні потужності ГЕС та ГАЕС. Заходи для обмеження споживання споживачів (відключення) не застосовувалися", - зазначили в компанії.

В Укренерго також наголосили, що наразі немає потреби навіть у контрольованих диспетчерами відключеннях.

«Ми не говоримо про віялові відключення, вони є неконтрольованим процесом, спричиненими аварією в електромережах. Йдеться про контрольовані диспетчерами Укренерго певні обмеження та відключення споживачів задля збереження цілісності енергосистеми і недопущення саме неконтрольованих відключень. Наразі потреби у застосуванні таких обмежень немає», – зазначив керівник Укренерго Всеволод Ковальчук.

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Як повідомлялося, 21червня Укренерго заявило про те, що в енергосистемі склалася загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва та споживання електроенергії.За останні два тижні в Україні зафіксовані рекордні показники температури повітря, при цьому пік споживання потужності становив 17 935 МВт.

За 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшились майже на 10%.

Укренерго попереджало, що при подальшому підвищенні температури, збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт та відсутності палива на теплових станціях в енергосистемі складеться надзвичайна ситуація. Наголошувалося, що в таких випадках можуть бути застосовані графіки аварійного вимкнення для забезпечення цілісності енергосистеми.

Вирішити питання може прискорення виведення з ремонтів Трипільської, Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» та Слов’янської ТЕС «Донбасенерго» або ж включення у роботу газомазутних блоків ТЕС. Крім цього, необхідно забезпечити стабільність постачання вугілля, зокрема на Криворізьку та Луганську ТЕС «ДТЕК Енерго». З цього приводу Укренерго вже звернулося до РНБОУ з відповідним листом.