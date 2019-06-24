Верховний суд визнав банкрутом завод братів Клюєвих

Верховний суд 19 червня відмовився задовольнити касаційну скаргу Укрексімбанку та залишив без змін постанову Східного апеляційного госпсуду і постанову Госпсуду Донецької області про визнання ПрАТ “Укрпідшипник” банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідне рішення суду опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") залишити без задоволення. Постанову Східного апеляційного господарського суду від 17.01.2019 та постанову Господарського суду Донецької області від 03.07.2018 у справі № 905/3071/17 залишити без змін", - йдеться у рішенні.

Також зазначається, що постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

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Як повідомлялося, 30 травня 2018 Господарський суд Донецької області затвердив реєстр вимог кредиторів ПрАТ “Укрпідшипник”, окремо внісши до нього вимоги Укрексімбанку на 1,73 млрд грн та Промінвестбанку на 107,5 млн грн як такі, що забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника. Укрексімбанк подавав апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції від 30 травня 2018 року, в якій просив Східний апеляційний госпсуд визнати в повному обсязі заявлені вимоги до ПрАТ “Укрпідшипник” (на 2,035 млрд грн).

За даними держреєстру, власниками істотної участі в ПрАТ “Укрпідшипник” є брати Андрій та Сергій Клюєви.