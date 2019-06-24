В Україні зросли оптові ціни на томати - експерти

Помідори з плівкових теплиць станом на 24 червня 2019 року пропонують оптом за ціною до 25 грн за кг, що в півтора рази більше, ніж було тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики аналітичної платформи плодоовочевого бізнесу Еast-fruit.

"Великі тепличні комбінати на сьогоднішній день пропонують томат за ціною 28-30 грн/кг (1,07-1,14 дол. /кг), що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Помідори із плівкових теплиць сьогодні надходять у продаж по 23-25 ​​грн/кг (0,88-0,95 дол./кг), що в середньому в 1,5 рази дорожче, ніж тижнем раніше. При цьому продавці відзначають, що незважаючи на подорожчання продукції, темпи збуту залишаються досить високими", - йдеться у повідомленні.

Експерти стверджують, що пропозиція тепличного томату в Україні поточного тижня різко скоротилася через спекотну і сонячну погоду. Крім того, через прохолодну погоду на початку літа початок збирання грунтового томату в країні дещо затримується. Таким чином, обсяг поставок тепличного томату на український ринок зараз вкрай обмежений. Але оскільки попит в даному сегменті залишається досить високим, це дозволяє українським виробникам встановлювати більш високі ціни на дану продукцію.

На думку аналітиків ринку, сьогодні продаж томату із плівкових теплиць в Україні ведеться практично удвічі дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Ціна на тепличну продукцію сьогодні в середньому в 1,7 рази вище, ніж рік тому.