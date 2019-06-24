Ціни на лохину в Україні знизилися до 200 гривень за кілограм - експерти

У вихідні дні 22-23 червня 2019 року спостерігалося різке збільшення пропозиції лохини від фермерів України з Вінницької та Чернівецької областей, що призвело до падіння ціни на цю ягоду нижче 200 грн (7,6 дол. за кг).

Про це повідомляють експерти аналітичної платформи плодоовочевого бізнесу Еast-fruit.

"На вихідних, коли на ринок стали надходити перші партії лохини з Вінницької та Чернівецької областей, ціни стали знижуватися більш динамічно. Поки що більшість фермерів намагаються утримувати ціни на лохину на рівні 200 грн / кг (7,6 дол. за кг), проте в неділю вже стали з'являтися перші пропозиції ягоди за нижчою ціною. Переважно на таку ціну погоджувалися фермери, у яких не було потужностей для охолодження і зберігання ягоди, а також ті, хто не міг запропонувати досить великих обсягів, але і в роздріб продати весь обсяг не мав можливості ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією експертів ринку, перші оптові партії ранньої лохини з'явилися на ринку України в перші дні минулого тижня і надходили вони, переважно, із Закарпаття та південних регіонів України. Оскільки обсяги запропонованої продукції були незначними, ціни утримувалися на досить високому рівні - до 300 грн / кг в дрібнооптовій торгівлі (більше 11 дол. за кг). До п'ятниці, 20 червня, ціни опустилися майже на долар, але як і раніше, переважно, перевищували 10 дол. за кг.

"Не дивлячись на різке зниження цін на лохину в Україні у вихідні, ціни все ще досить високі в порівнянні з минулим роком і набагато вище песимістичних прогнозів, які озвучувалися учасниками ринку раніше. Аналогічна ситуація і в сусідній Польщі, де ціни на ранню лохину є вищими, ніж минулого року, майже вдвічі", - поінформував економіст інвестиційного департаменту продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак.

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За його словами, масове збирання лохини в Україні почнеться приблизно через тиждень-півтора. "Однак, найімовірніше, вже на цьому тижні ціни на лохину в Україні опустяться нижче цін на лохину в Польщі, що має запустити експорт продукції і надати підтримку цінам", - сказав Ярмак.

За його інформацією, учасники ягідного ринку, опитані EastFruit, серед яких фермери і представники оптової торгівлі, очікують, що оптові ціни на лохину при відвантаженні з господарства вже до кінця червня можуть впасти до 5 дол. за кг. При цьому трейдери, найчастіше, прогнозують навіть нижчі ціни, а фермери, навпаки, переважно вважають, що ціни не будуть знижуватися так швидко, і до кінця червня 2019 року буде перебувати ближче до позначки 6 дол. за кг.