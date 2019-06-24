Аналітики прогнозують зміцнення гривні

Впродовж поточного тижня гривня буде зміцнюватися: готівковий долар в банках може торгуватися за 25,8 / 26,1 грн.

Про це йдеться в прес-реліз Альпарі, який є в розпорядженні Укринформу.

"Цього тижня ми очікуємо зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,8 / 26,1 грн", - йдеться в повідомленні.

В Альпарі зазначають, що на минулому тижні курс долара до гривні рівномірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,6-0,9%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,42 грн до 26,27 грн (-0,6%). Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час знизилися з 26,42 / 26,46 до 26,19 / 26,21 (-0,9%).

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Крім того, Міністерство фінансів у своєму червневому макроекономічному прогнозі оновило прогнози курсу долара на найближчі роки. За підсумками поточного року Мінфін очікує долар по 27,4 грн в середньому за період. У 2020 році курс долара буде в середньому по 28,2 грн, а в 2021 році - в середньому по 29,4 грн. Лише у 2022 році середньорічний курс долара, на думку Мінфіну, досягне планки 30,0 грн.