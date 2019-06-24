Україна може втричі збільшити обсяг інвестицій у країну - секретар інвестради
Про це повідомляє пресслужба голови держави.
«Не хочу декларувати багато на старті, але всі попередні консультації з великими інвесторами свідчать про те, що Україна може щонайменше втричі збільшити нинішній обсяг інвестицій у країну. Отримав завдання від Президента зробити цей процес якнайшвидшим», – прокоментував своє призначення Арахамія.
В АП повідомили, що Арахамія народився 23 травня 1979 року в Сочі. Закінчив Європейський університет, має ступінь магістра економіки. Пройшов магістерську програму Professional management в Open University (Лондон). Співзасновник міжнародної IT-компанії Template Monster. Засновник волонтерської організації «Народний проєкт», що допомагає українським військовим на сході. З 2016 року очолював міжнародну платформу зі створення сайтів Weblium.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський указом №423/2019 затвердив новий склад Національної інвестиційної ради та вніс зміни до положення про неї.