Фонд гарантування здійснює виплати вкладникам банку «Хрещатик»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 21 червня 2019 року здійснює виплати відшкодування коштів вкладникам ПАТ «КБ «Хрещатик».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"З 21 червня 2019 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) здійснює відшкодування коштів вкладникам ПАТ «КБ «Хрещатик» за частиною загального Реєстру. Відшкодування коштів вкладникам здійснюються через відділення банків-агентів Фонду, підключених до Автоматизованої системи виплат Фонду", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, Національний банк України 2 червня 2016 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення № 46 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ "Хрещатик". ПАТ КБ "Хрещатик" було віднесено до категорії неплатоспроможних 5 квітня 2016 року. Це сталося через невиконання задекларованих заходів щодо покращення ліквідності ПАТ КБ "Хрещатик" та відсутність достатніх дій з боку власників банку для запобігання його неплатоспроможності, а також у зв’язку з тим, що діяльність ПАТ КБ "Хрещатик" не відповідала вимогам банківського законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України. Однак через судові рішення щодо скасування ліквідації банку фонд був змушений призупинити виплати гарантованого відшкодування вкладникам і реалізацію активів банку.

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16 травня 2019 року Верховний Суд своєю постановою скасував усі рішення судів попередніх інстанцій у справі щодо позову кредиторів ПАТ «КБ «Хрещатик» щодо визнання протиправним та скасування рішення НБУ про віднесення банку «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних, що був задоволений постановою Окружного адміністративного суду м. Києва, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду та ухвалою Вищого адміністративного суду України. Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 червня 2019 року прийняв рішення від 18 червня 2019 року № 415-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ “КБ “Хрещатик”.