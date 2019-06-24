У Мінфіні сказали, де в Україні найвищі зарплати

Лідером за розміром заробітної плати у квітні поточного року проти відповідного періоду торік залишається Київ (15,9 тис. грн за місяць), а найнижчі заробітні плати спостерігаються у Херсонській області - 7695 грн, що більш ніж у 2 рази нижче, ніж у столиці.

Про це йдеться в макроекономічному огляді Міністерства фінансів.

"Лідером за розміром заробітної плати залишається м. Київ (15,9 тис. грн за місяць). Найбільш динамічне зростання заробітних плат із ТОП-5 регіонів - Дніпропетровська область на 24,9%. Найнижчі заробітні плати спостерігаються у Херсонській області - 7695 грн, що більш ніж у 2 рази нижче, ніж у Києві", - йдеться в повідомленні.

За підсумком квітня серед 5 галузей лідером за розміром заробітної плати стала сфера інформації та телекомунікацій (20,5 тис. грн за місяць).

Найбільш динамічне зростання заробітних плат із ТОП-5 галузей також продемонструвала сфера інформації та телекомунікацій.

Найнижчі заробітні плати серед агрегованих галузей економіки спостерігаються у ВЕД "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 6527 грн, що більш як у 3 рази нижче, ніж у сфері інформації та телекомунікацій.