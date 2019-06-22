Фонд енергоефективності готовий фінансувати якісні проекти - Зубко

Фонд енергоефективності має максимально відпрацювати ефективність всіх своїх процедур. Створено всі умови, щоб цей фонд був ефективним і прозорим. Фонд працює і набирає заявки.

Про це в інтерв’ю інтернет-виданню «Лівий берег» заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Він розповів, що 15 ОСББ з різних регіонів наразі тестують процедури Фонду енергоефективності.

«Кошти, які є у Фонду– це сигнал бізнесу: якісно підготуйтесь, прийдіть і заберіть їх. Ці гроші чекають на якісні проекти. Інвестиції в енергоефективність потребують часу: наявність енергоаудиторів, готовність будівельних та проектних організацій. Зараз м’яч – на полі домовласників. Ми говоримо: прийдіть разом з бізнесом і заберіть кошти», — зазначив Зубко.

Зараз критикувати дирекцію Фонду за відсутність проектів, за словами Зубка, не дуже доречно. Вони запускають досить важкий механізм, який працює в будь-якій європейській країні. А в Україні до 2015 року в сфері енергоефективності не робилося взагалі нічого.

«У нас були енергоаудитори, якісь асоціації, якісь політики, якесь громадянське суспільство, яке було «глибоко стурбоване» проблемою. Але нічого не робилося. Не було «теплих кредитів», не було жодного закону з енергоефективності, про спільних власників ОСББ і мова не йшла. Не було енергоефективного сертифіката, який ми запустили минулого року. Не було жодного сертифікованого енергоаудитора. І тому я попросив би громадянське суспільство набратися терпіння і допомагати зараз ОСББ працювати над тим, щоб подавати такі заявки до фонду», — пояснив Зубко.