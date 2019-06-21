Як бізнесмени та президент один до одного приглядалися

Що станеться з українськими олігархами та які обіцянки роздав президент в ході зустрічі з бізнесом, а про які забув - у стислому огляді Укрінформу

Перший місяць на посаді Володимир Зеленський завершив зустріччю з вітчизняним бізнесом - той отримав нарешті можливість скласти власне уявлення про нового очільника держави. «Ми прийшли сюди послухати президента. Це перша така велика зустріч. Вона допоможе скласти образ Зеленського. І перше з чого ми будемо робити висновки, це почне він зустріч вчасно, чи ні», - заявив глава Carlsberg Україна Євген Шевченко. Для ділових людей — серйозний маркер. Президент прийшов вчасно - хвилина в хвилину. Тобто, перший іспит здав на відмінно. З іншими було складніше.

Ох, ці жарти!

Учасники зустрічі переповідають в своїх “фейсбуках”, що у Парковому, де проходила зустріч (певно, для Володимира Зеленського це щасливе місце — тут розміщувався його виборчий штаб та звідси розлетілися його перші “переможні” фото — Авт.) було багато жартів, але також емоційних заяв та гострих запитань. “Вчорашня зустріч Президента України Володимира Зеленського з представниками бізнесу всиляє надію, бо більшість учасників оцінює її як позитивну, надихаючу та багатообіцяючу”, - прокоментував у своєму дописі Ярослав Романчук, керуючий партнер EUCON Legal Group, президент Асоціації українського бізнесу в Польщі.

Основні тези виступу Зеленського стосувалися його “подарунків” вітчизняному бізнесу — широкої дерегуляції (напередодні було скасовано 167 застарілих указів та регуляторних норм) та масштабної приватизації (одна з умов для отримання макрофінансової допомоги від МВФ).

Загалом, виступ президента перед такою непростою публікою, як підприємці, нагадував, швидше, спробу сподобатися. При цьому Зеленський, як розказують очевидці, явно розраховував на великі овації залу. Коли плескали не густо, зупинявся і говорив «еее ... ну ладно». За словами головного редактора видання The Page Андрія Юхименка “хороше було шоу”. “Оглядачі видання відзначили вміння президента сподобатися усім, нічого особливого поки що не зробивши. Але бізнесу поки що подобається” - написав Андрій Юхименко в своєму пості в мережі FB. Мовляв, президент почав з привітань бізнесу з відміною обов'язкового продажу валюту, хоча це й не його заслуга. (Укрінформ нещодавно писав про це рішення НБУ). Він також пообіцяв, що поважатиме незалежність Нацбанку. Що Службу безпеки (але чомусь не разом з МВС — Авт.) позбавлять невластивих функцій і вона більше не буде займатися економічними злочинами. Натомість ці функції перебере на себе майбутня "інтелектуальна" Служба фінансових розслідувань.

“Дуже сподобалося бізнесу повідомлення про скасування "драконівських штрафів" за порушення при використанні касових апаратів і запевнення, що “дефолту не буде, він і не починався". “Голова Европейської бізнес асоціаціі Ганна Дерев'янко запитала коли будуть саджати не тільки картоплю і іншу сільгоспродукцію. Зеленський віджартувався”, - стверджує Андрій Юхименко.

Натомість найболючіші проблеми підприємців - митниця (контрабанда) та податкова (податок на виведений капітал замість податку на прибуток), залишилися поза увагою. Більш того, під час бурхливої дискусії з Зеленським навколо податку на виведений капітал (ПнВК) бізнесмени зафіксувати перше відверте «сповзання» президента з однієї зі своїх ключових передвиборчих обіцянок. Співавторка законопроекту про цей податок Тетяна Шевцова в словесній перепалці з президентом загнала його (людину не дуже досвідчену в макроекономіці) в глухий кут.

Ілюстрація — пост Тараса Козака

“Президент багато жартує. Рефреном зустрічі стала його фраза «Дефолту не буде!», яку він повторював стільки разів, що кожен новий повтор вже викликає сміх в залі. Боротьба зі страхами через жарти. Цікаво, чи спрацює?”, - також відмітив Тарас Козак.

Олігархів залишать в спокої

Найцікавіше було про олігархів. Як відомо, Зеленський напередодні зустрічався з Ахметовим, Пінчуком та Коломойським, обговорюючи кроки в подальшій розбудові країни. Усі з нетерпінням чекали, як поведе себе новий президент з “великоваговиками” з огляду на обіцянки провести деолігархізацію України. На зустрічі ж у “Парковому” він лише повідомив “неолігархічній” частині української ділової спільноти, що як керівник держави озвучив “конкретні пропозиції до олігархів”. “Ці представники великого бізнесу вже взяли на себе відповідальність за вирішення конкретних питань. З іншими я ще не зустрівся, десь ховаються. Пан Пінчук забезпечить квартирами 24 родини наших полонених моряків. І далі буде опікуватись проблемами соціальної допомоги всіх військовослужбовців. Це наша домовленість. З паном Рінатом Ахметовим ми не лише дійшли згоди щодо відміни формули Ротердам+ , але й домовилися, що він буде вкладати гроші у медицину та інвестувати у дороги та інфраструктуру Донбасу. Перший результат ви вже бачили. Це 200 швидких для міських та сільських лікарень по всій Україні. Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - звично пожартував Зеленський.

Іншими словами, можна зробити висновок, що деолігархізація в Україні, якщо й станеться, то відбуватиметься за “бразильським типом” - коли найбагатших бізнесменів, в обмін на недоторканність їх імперій, попросять взяти на себе додатково якусь частину загального економічного тягаря. А ви, панове малі та середні бізнесмени, на що сподівалися?..

Марина Нечипоренко, Київ