Укртрансгаз заявляє, що робота ГТС під загрозою

АТ "Укртрансгаз" не змогло закупити 880 млн кубометрів паливного газу, необхідного для забезпечення роботи української ГТС у липні-грудні цього року: 12 аукціонів із продажу газу не відбулися.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу у Facebook.

"12 аукціонів Укртрансгазу на закупівлю паливного газу з липня по грудень загальним обсягом 880 млн куб. м газу та з очікуваною вартістю 5,72 млрд грн без ПДВ – не відбулися, оскільки жоден постачальник не надав тендерних пропозицій. Імовірна причина –дефіцит коштів Укртрансгазу і, як наслідок, несвоєчасні розрахунки з контрагентами за чинними договорами закупівель газу для власних виробничо-технологічних потреб (ВТВ), борг за якими вже складає 4,1 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі запас паливного газу в підземних газосховищах оператора ГТС становить 52 млн кубометрів за місячної потреби в такому газі на рівні 240 млн кубометрів.

Кілька постачальників готові у червні-серпні поставити Укртрансгазу 190 млн кубометрів газу за укладеними контрактами лише за умови сплати компанією боргу за попередні періоди, додають у пресслужбі.

При цьому потреба у газі на ВТВ для забезпечення роботи технологічного обладнання, власних потреб та балансування системи оператора ГТС у червні-серпні становить близько 720 млн кубометрів.

У компанії нагадують, що Укртрансгаз попередив про виникнення передумов надзвичайної ситуації державного рівня НКРЕКП, ДСНС України та РНБО України.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України 20 червня класифікувала рівень загрози у разі припинення роботи технологічного обладнання об’єктів магістрального трубопровідного транспорту ГТС України як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня.