Укртрансгаз заявляє, що робота ГТС під загрозою

Укртрансгаз заявляє, що робота ГТС під загрозою

Укрінформ
АТ "Укртрансгаз" не змогло закупити 880 млн кубометрів паливного газу, необхідного для забезпечення роботи української ГТС у липні-грудні цього року: 12 аукціонів із продажу газу не відбулися.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу у Facebook.

"12 аукціонів Укртрансгазу на закупівлю паливного газу з липня по грудень загальним обсягом 880 млн куб. м газу та з очікуваною вартістю 5,72 млрд грн без ПДВ – не відбулися, оскільки жоден постачальник не надав тендерних пропозицій. Імовірна причина –дефіцит коштів Укртрансгазу і, як наслідок, несвоєчасні розрахунки з контрагентами за чинними договорами закупівель газу для власних виробничо-технологічних потреб (ВТВ), борг за якими вже складає 4,1 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі запас паливного газу в підземних газосховищах оператора ГТС становить 52 млн кубометрів за місячної потреби в такому газі на рівні 240 млн кубометрів.

Кілька постачальників готові у червні-серпні поставити Укртрансгазу 190 млн кубометрів газу за укладеними контрактами лише за умови сплати компанією боргу за попередні періоди, додають у пресслужбі.

При цьому потреба у газі на ВТВ для забезпечення роботи технологічного обладнання, власних потреб та балансування системи оператора ГТС у червні-серпні становить близько 720 млн кубометрів.

У компанії нагадують, що Укртрансгаз попередив про виникнення передумов надзвичайної ситуації державного рівня НКРЕКП, ДСНС України та РНБО України.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України 20 червня класифікувала рівень загрози у разі припинення роботи технологічного обладнання об’єктів магістрального трубопровідного транспорту ГТС України як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня.

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