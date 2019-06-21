АМКУ оштрафував туроператора на 1,5 мільйона за недостовірну інформацію

Антимонопольний комітет України наклав штраф у розмірі 1,5 млн гривень на туроператора «Джоін ап!» (Join UP!) за поширення недостовірної інформації про співпрацю з авіакомпаніями "МАУ" та "Роза вітрів".

Про це написав голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв на своїй сторінці у Facebook.

"АМКУ наклав штраф у 1,5 млн грн на туроператора «Джоін Ап!» за поширення недостовірної інформації щодо того, якими авіакомпаніями будуть перевозитись туристи", - заявив Терентьєв.

Він підкреслив, що туроператор інформував потенційних клієнтів про те, що рейси будуть виконувати авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" та "Роза вітрів", але Join UP! не підписував із цими перевізниками відповідних угод.

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Терентьєв розповів, що це вже другий штраф від АМКУ, накладенний на Join UP! у цьому році. В січні туорпеоратор був оштрафованний на 68 тис. грн за неправдиву рекламу.