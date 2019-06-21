У травні Укрнафта наростила видобуток нафти та газу

ПАТ "Укрнафта" у травні 2019 року збільшило видобуток нафти з конденсатом та газу майже на 4% порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

"Видобуток «Укрнафти» в травні продовжив зростати. У травні 2019 року ПАТ «Укрнафта» видобуло 130,7 тис. т нафти та конденсату та 98,4 млн м3 газу, що відповідно на 8,5% та 10,4% більше порівняно з травнем 2018 року та на 3,9% та 4,6% більше за видобуток квітня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що добові показники видобутку вуглеводнів у травні становили 4,2 тис. тонн нафти та конденсату та 3,2 млн кубометрів газу.

Незважаючи на обмежені інвестиції через невирішене питання простроченого податкового боргу та роботу на виснаженому фонді свердловин, компанія продовжує нарощувати видобуток вуглеводнів, ефективно працюючи з діючим фондом свердловин.

Зокрема, завдяки капітальним ремонтам лише на п’яти свердловинах Рибальського, Анастасівського, Новогригорівського та Струтинського родовищ, а також оптимізації роботи свердловин Бугруватівського, Верхньомасловецького, Глинсько-Розбишівського, Долинського родовищ Укрнафта отримала додаткові 145 тонн нафти на добу.

Технічні заходи на газових свердловинах Глинсько-Розбишівського та Липоводолинського родовищ дозволили наростити середньодобовий видобуток природного газу на 60 тис. кубометрів.

Як повідомляв Укрінформ, НАК «Нафтогаз України» ухвалив рішення про придбання в ПАТ "Укрнафта" 4 млрд кубометрів газу, з них 2 млрд кубометрів "спірного" та ще 2 млрд кубометрів газу майбутнього видобутку. Кошти, отримані Укрнафтою, будуть витрачені на погашення податкового боргу компанії. В Укрнафті висловили впевненість, що це рішення "відкриє шлях до збільшення інвестицій, модернізації виробничих активів та сталого зростання обсягів видобутку вуглеводнів".