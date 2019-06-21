Нафтогаз у липні знижує ціну газу для промисловості в середньому на 13%

НАК «Нафтогаз України» знизила ціни на природний газ на липень для промислових споживачів на 12,7-13,5% порівняно із червнем - до 5 017 – 5 606 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування) .

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"У порівнянні з цінами на червень 2019 року, у липні ціни зменшено на 12,7-13,5%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Нафтогаз пропонує газ за ціною 5 017,00 – 5 606,00 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані залежно від обсягів закупівлі та умов оплати.

Із детальними умовами комерційної пропозиції Нафтогазу можна ознайомитись на сайті компанії.

Також у Нафтогазі нагадали, що з 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу», яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом. З метою забезпечення загальносуспільних інтересів на суб‘єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов‘язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, НАК "Нафтогаз України" встановила для промислових споживачів газу ціни на червень 2019 року на рівні 5 803 – 6 423 грн за тис. кубометрів ; вони на 7,6-7,9% нижчі порівняно з травнем.