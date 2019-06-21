Нафта дешевшає після істотного зростання цін напередодні

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю, але Brent як і раніше рухається у бік свого першого тижневого максимуму за останні п'ять тижнів.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $64,27 за барель, що на $0,18 (0,28%) нижче рівня закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ціна цих контрактів склала $64,45 за барель, піднявшись на $2,63 (4,25%).

Ф'ючерс на нафту BRENT на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,26 (0,46%) - до $56,81 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт виріс в ціні на $3,1 (5,74%), максимальними темпами з грудня минулого року - до $57,07 за барель.

Президент США Дональд Трамп спочатку применшив значення інциденту зі збитим на початку цього тижня американським військовим безпілотником. Однак у п'ятницю з'явилися повідомлення про те, що Трамп схвалив нанесення удару по Ірану, але вирішив з ним почекати, що викликало занепокоєння з приводу перебоїв в нафтових постачання після атак на танкери минулого тижня.

Сполучені Штати і Саудівська Аравія звинуватили у нападах Іран, але Тегеран заперечує свою причетність.

Ситуація щодо попиту також покращала, і очікується, що Федеральна резервна система США може знизити процентні ставки на наступному засіданні.

Ще одним макроекономічним фактором, що підтримує ціни, є план Пекіна і Вашингтона відновити переговори з метою врегулювання торгової війни, яка негативно позначилася на перспективи економічного зростання.

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Станом на 10:30 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 64,62 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,52 долара за барель, що на 7 центів вище рівня закриття торгів ($64,45).