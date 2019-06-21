Українська делегація вирушила на збори МВФ до Північної Македонії

Українська делегація вирушила на збори МВФ до Північної Македонії

Укрінформ
Делегація з України, до складу якої входить голова Національного банку Яків Смолій, вирушила на щорічні збори країн-членів Міжнародного валютного фонду та Світового банку, що відбудуться у Скоп’є.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Зазначається, що збори відбудуться 21-23 червня. Під час заходу заплановані зустрічі, зокрема між головою НБУ та представниками МВФ і Світового банку.

Під час цьогорічних зустрічей МВФ будуть обговорювати питання захисту вільної конкуренції, протидії від ухилення від оподаткування та нагляд за банківським сектором.

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Нагадаємо, що наприкінці травня 2019 року до України прибула місія МВФ. Вона перебувала в Україні 21-29 травня та проводила зустрічі з представниками української влади, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським та головою Державної податкової служби.

Напередодні стало відомо, що МВФ планує відновити співпрацю з Україною після формування нового уряду та проведення виборів до парламенту. Тоді ж фонд може ухвалити рішення про виділення нового траншу кредиту на 1,3 мільярда доларів.

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