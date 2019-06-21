Українська делегація вирушила на збори МВФ до Північної Македонії

Делегація з України, до складу якої входить голова Національного банку Яків Смолій, вирушила на щорічні збори країн-членів Міжнародного валютного фонду та Світового банку, що відбудуться у Скоп’є.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Зазначається, що збори відбудуться 21-23 червня. Під час заходу заплановані зустрічі, зокрема між головою НБУ та представниками МВФ і Світового банку.

Під час цьогорічних зустрічей МВФ будуть обговорювати питання захисту вільної конкуренції, протидії від ухилення від оподаткування та нагляд за банківським сектором.

Нагадаємо, що наприкінці травня 2019 року до України прибула місія МВФ. Вона перебувала в Україні 21-29 травня та проводила зустрічі з представниками української влади, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським та головою Державної податкової служби.

Напередодні стало відомо, що МВФ планує відновити співпрацю з Україною після формування нового уряду та проведення виборів до парламенту. Тоді ж фонд може ухвалити рішення про виділення нового траншу кредиту на 1,3 мільярда доларів.