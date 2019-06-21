Економіка України у І кварталі зросла на 2,5% - НБУ

Економіка України у І кварталі 2019 року зросла на 2,5%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

"У I кварталі 2019 року економіка України зросла на 2,5% у річному вимірі (р/р), сповільнившись з 3,5% р/р у IV кварталі 2018 року. Про це свідчать розгорнуті показники ВВП за I квартал 2019 року, опубліковані Державною службою статистики України", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що основним рушієм зростання реального ВВП очікувано залишався внутрішній попит. Кінцеві споживчі витрати домогосподарств зросли на 10,7% після їх збільшення на 8,5% у попередньому кварталі. Цьому сприяло подальше зростання реальних заробітних плат, підвищення пенсій та додаткові пенсійні виплати, а також високий рівень споживчих настроїв населення.

Після певного уповільнення наприкінці минулого року знову прискорилося зростання інвестицій. Темпи збільшення валового нагромадження основного капіталу зросли до 17,4%. Цьому сприяли, зокрема приватні інвестиційні проекти в енергетиці та добувній промисловості, у тому числі за участі іноземних інвесторів, капітальні ремонти і модернізація окремих промислових підприємств, а також нарощування обсягів капітальних видатків бюджету.

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Окрім того, дещо поліпшилися ділові очікування бізнесу. Також, зростання фізичних обсягів експорту товарів та послуг у І кварталі 2019 року прискорилося до 6,8% насамперед за рахунок поставок минулорічного рекордного врожаю. Натомість це зумовило і скорочення запасів. Водночас прискорилося зростання імпорту товарів та послуг (до 6,5%) внаслідок відображення у звітності пільгового розмитнення автівок на іноземній реєстрації. Разом із суттєвим скороченням запасів, це було одним з основних факторів уповільнення зростання реального ВВП у І кварталі 2019 року. Через прискорення зростання імпорту внесок чистого експорту у зростання реального ВВП у І кварталі 2019 року залишився від’ємним, однак завдяки вищим темпам зростання експорту він суттєво зменшився.