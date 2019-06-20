До конкурсу на розробку виснажених родовищ газу допущені чотири компанії - Нафтогаз

Група Нафтогаз завершила перший етап відбору партнерів для реалізації проекту зі збільшення видобутку газу з виснажених родовищ на Заході України.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв написав у Facebook.

"Група Нафтогаз завершила перший етап відбору партнерів в межах проекту зі збільшення видобутку газу на виснажених родовищах західного регіону України. Ми кваліфікували 4 компанії: Baker Hughes (США), консорціум "Енергетичної інженерії Сіньцзян Бейкен" та "Нафтової інженерії Чжунши Шенлі" (Китай), Expert Petroleum Solutons SRL (Румунія), а також СП "Полтавська газонафтова компанія"", - йдеться у повідомленні.

Коболєв висловив задоволення тим, що в конкурсі візьмуть участь і потужні міжнародні компанїі.

"Радий, що інтерес до цього проекту виявили, зокрема, й потужні міжнародні гравці. Йдеться про підписання нових для України контрактів з комплексного підвищення видобутку газу (PEC-контрактів)", - сказав він.

За словами очільника Нафтогазу, суть таких угод - ми надаємо родовища та інфраструктуру, партнери - вкладають власні кошти в їх розвиток, застосовують прогресивні технології інтенсифікації та передають видобутий газ за узгодженою ціною.

Оскільки кваліфікаційний відбір завершився, з потенційними партнерами буде укладено угоди про нерозголошення комерційної таємниці, і їм нададуть усю необхідну інформацію.

"Після цього - чекаємо на комерційні пропозиції та раді будемо визначити переможців", - підсумував Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, за оперативними даними, у 2018 році в Україні було видобуто 21 млрд кубометрів газу (у 2017 році – 20,5 млрд кубометрів). Збільшення видобутку газу порівняно з 2017 роком становило близько 2%.

За січень - травень 2019 року до української газотранспортної системи надійшло 8,8 млрд кубометрів газу від вітчизняних газовидобувних підприємств.