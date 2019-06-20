Рівненський аеропорт передадуть в концесію

Міжнародний аеропорт «Рівне» готують для передачі в концесію.

Таке рішення прийняли напередодні депутати під час засідання сесії облради, повідомляє у четвер, 20 червня, прес-служба обласної ради.

«Депутати проголосували за проєкт рішення «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне». Рішення прийнято задля залучення інвестицій в економіку регіону та ефективнішого використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненщини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення депутати прийняли з огляду на те, що обласний бюджет не може покривати борги комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне». Тому передача в концесію – це чи не єдиний шлях виходу з економічного стану, який склався в аеропорту.

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У 1978 році було закінчено реконструкцію аеропорту «Рівне», введено в дію новий аеровокзальний комплекс та штучну злітно-посадкову смугу, одну із найкращих в західному регіоні України. З початку 90-х аеропорт має статус «міжнародного». Аеропорт придатний для цілодобового прийому повітряних великотоннажних літаків, у тому числі Іл-76 Т, Іл-76ТД, Ту-154, Ту-134, Як-42, АН-12 та інших більш легких повітряних суден.