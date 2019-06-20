Президент пообіцяв в Україні податкову амністію на пільгових умовах

Президент Володимир Зеленський пообіцяв проведення податкової амністії на пільгових умовах.

Про це він зазначив під час зустрічі з бізнес-спільнотою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми проведемо податкову амністію на пільгових умовах. Ми чудово розуміємо, дуже часто український бізнес виводив гроші з країни не від гарного життя, а через корупційний тиск та нормальне бажання захистити свої активи”, - зазначив Зеленський.

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Водночас він не уточнив, у чому саме полягатиме така “амністія” і якими будуть її умови.