Депутат назвав причину відмови іноземців працювати у наглядовій раді Приватбанку

Три новопризначені незалежні члени наглядової ради Приватбанку відмовились вступати на посади через неприйнятність вимог антикорупційного законодавства України щодо електронного декларування активів та доходів членами наглядових рад держбанків.

Про це написав народний депутат Павло Різаненко на своїй сторінці у Facebook.

"22 травня за результатами конкурсу щодо відбору незалежних членів наглядових рад державних банків КМУ призначив склад наглядових рад трьох державних банків (по 6 незалежних членів та по 2 «залежних», ще залишилося одне вакантне «залежне» місце по квоті АП). Як член конкурсної комісії отримав повідомлення, що три новопризначені незалежні члени наглядової ради Приватбанку (члени-іноземні громадяни, які були в минулому складі ради Приватбанку) вирішили «не вступати на посаду члена наглядової ради». Причиною такого рішення вони називають неприйнятність вимог антикорупційного законодавства України щодо електронного декларування активів та доходів членами наглядових рад держбанків", - написав Різаненко.

Він зазначив, що був дуже здивований таким рішенням, адже під час проведення інтерв’ю з цими кандидатами кожному з них індивідуально ставилось запитання щодо того, чи знають вони про особливості українського антикорупційного законодавства і щодо електронного декларування зокрема. Відповіді були ствердні та ними зазначалось, що вони готові виконати такі вимоги.

"Не виключено, що справжня причина відмови зайняти місця в наглядовій ради Приватбанку – це аж ніяк не декларування, а повернення в Україну колишнього мажоритарного акціонера Приватбанку пана Коломойського та низка судових рішень на користь Коломойського в судах першої інстанції щодо Приватбанку після зміни президента", - підкреслив Різаненко.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2016 року ПриватБанк був націоналізований згідно з рішенням українського уряду. Також повідомлялося, що з ПриватБанку перед націоналізацією було виведено 110 млрд грн через фіктивні компанії.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Розгляд цієї справи тривав із червня 2017 року.

В Окружному адміністративному суді Києва пояснили своє рішення визнати незаконною націоналізацію ПриватБанку тим, що відповідачі в цій справі не довели правомірність віднесення банку до категорії неплатоспроможних.